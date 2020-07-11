Легкая замена шашлыку: Высоцкая завлекла рецептом копченых куриных крылышек на гриле

Телеведущая Юлия Высоцкая раздразнила аудиторию рецептом копченых крылышек, приготовленных на гриле. В жаркие выходные многие россияне отправляются на природу, чтобы пожарить шашлыки. Для тех же, кому классический рецепт мяса на мангале уже приелся, Юля и поделилась деталями приготовления птицы.

За основу Высоцкая взяла непосредственно крылья и бекон. Участки курицы необходимо полить оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, затем слегка посолить и оставить мариноваться. Потом крылышко обернуть в бекон, а получившиеся рулетики уложить на разогретую решетку. Пока мясо томится в огне, нарезать помидоры черри мелкими кусочками (на них впоследствии будут выкладываться крылья).

«Благодаря бекону, крылышки получатся более нежным и сочными. Сироп агавы можно заменить жидким медом или кленовым сиропом — сладкая составляющая здесь просто необходима!», — сделала ремарку Высоцкая во время приготовления блюда.

Аромат мяса был настолько стойким, что им заинтересовались даже Юлины домашние – супруг Андрей Кончаловский и терьер Крюг. Последний и вовсе нескончаемо крутился у ног хозяйки в надежде урвать хоть крошечку человеческого лакомства.

Стоит отметить, что далеко не всем зрителям рецепт пришелся по душе. Некоторые заявили, что Высоцкой не стоит браться за приготовление мяса – мол, не женское это дело. «За шашлыком же постоянно следить надо», «Женщинам этот рецепт не показывайте, шашлык и другие такие вещи только мужчины должны готовить», «Юлия, вы восхитительны. Так сочно, красочно рассказывать, показывать», — высказались они.