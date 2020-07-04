«Прощай, диета»: Высоцкая поделилась рецептом домашнего «Наполеона» с ягодным ассорти

Телеведущая Юлия Высоцкая предложила аудитории приготовить домашний «Наполеон» со свежими ягодами. Уже сейчас во многих магазинах и палатках появились румяная клубника, сладкая черешня, маленькая да удаленькая черника. Любой из этих видов ягод может стать украшением выпечки.

Кулинаров Высоцкая предупредила – ее субботний рецепт вряд ли можно назвать простым, но он точно порадует любителей сладенького. В основу торта для создания теста необходимо взять муку, сливочное масло, куриные яйца, водку, уксус, сахар и соль. Холодное масло натереть на терке, затем в ту же посуду просеять муку, добавить соль, а затем ножом превратить все в мелкую крошку. Следующим этапом следует разбить в получившуюся массу яйцо, водку, уксус и ледяной воды. Перемешивать до консистенции теста. Когда масса будет готова, ее следует убрать в холодильник – прохладное тесто будет более хрустящим.

Пока основа охлаждается, доводим молоко до кипения на плите, а затем кладем туда зерна ванили. Когда субстанция закипит, ее нужно будет постепенно вливать в смесь желтка и сахара, предварительно взбитую венчиком. Когда на дне останется немного молока, смешать его с предыдущим этапом и поместить на огонь, периодически помешивая. Когда вещество будет похоже на крем, его нужно будет прикрыть пищевой пленкой, а затем спрятать в холодильник.

Финальным этапом станет разделение теста на 8 частей, 7 из которых вернутся в холодильник, а 8 отправить в духовку на 5-7 минут. Когда основа будет готова, выкладывать слой за слоем друг на друга, периодически промазывая их получившимся кремом. Торчащие края торта можно срезать. Довершает кулинарный эксперимент ягодное ассорти на самом верху.

Наблюдающие за процессом приготовления зрители признались – у них потекли слюнки даже несмотря на то, что некоторые недавно позавтракали. «Язык прикусить можно, какая вкуснота», «Прощай, моя диета», «Кажется, я знаю, что сегодня будет есть мой муж», «Стану толстая и счастливая!», «Язык откусить можно», — высказались они.