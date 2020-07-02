Чай с вареньем, кофе с молоком: Юлия Высоцкая запечатлела завтрак своей мечты

Юлия Высоцкая в последнее время балует почитателей своего таланта постоянной рубрикой в личном блоге под названием «Завтрак мечты». Не трудно догадаться, что звезда демонстрирует в ней свои утренние трапезы.

Ранее она показала, чем потчует своего любимого мужа Андрея Кончаловского. Выглядел стол весьма аппетитно: свежесваренный кофе и закрытая пицца с золотистой корочкой.

На сей раз завтрак звезды оказался гораздо менее калорийным, но по-прежнему невероятно красивым. Судя по всему, Юлия завтракала на открытой террасе своего дома, занимаясь делами (на фото виден ноутбук). К кофе она подала молоко, а к зеленому чаю – варенье. Украсила свой стол Высоцкая шикарным букетом пышных пионов.

Кстати, в одной из своих программ «Едим дома» на НТВ актриса рассказывала, что варит варенье иногда в микроволновке маленькими порциями. Например, когда оно закончилось, а детям очень хочется. Она нарезает мелко яблоки, смешивает с замороженной брусникой, посыпает сахаром и ставит все это в мисочке в печь. Через 12-15 минут (режим «Микроволны») варенье будет готово.