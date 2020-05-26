Просто и быстро: Анита Цой поделилась рецептом французского омлета «Пуляр»

Анита Цой поделилась рецептом французского омлета с изысканным названием «Пуляр». На самоизоляции 49-летняя артистка решила приобщиться к всеобщему кулинарному искусству и рассказала, чем сама балует мужа. Цой подметила, что как хозяйка со стажем, устает от домашних подвигов и старается отыскать способы сократить свое время пребывания за плитой. Рецепт омлета стал для нее настоящей находкой, ведь теперь она может без ущерба для отношений посвятить чуть больше времени себе.

Главный пункт, отличающий отечественное блюдо от французского, это молоко. В остальном состав тот же: яйца, сливочное масло и соль. Анита подметила, что приготовить «Пуляр» можно перед утренней рабочей сменой буквально за 7 минут.

«Он очень необычный, красивый, да и к тому же вкусный. Рецепт настолько прост и быстр, что его захочется приготовить просто обязательно», — уверила она.

Подписчики поспешили отметить — выглядит блюдо просто восхитительно. «Королева во всем», «Надо бы попробовать», «Регулярно готовлю этот вид. Муж в восторге», — пишут они.