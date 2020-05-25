Виктория Лопырева поделилась рецептом любимого турецкого блюда

Модель и телеведущая Виктория Лопырева порадовалась в Instagram новости о том, что многие страны готовятся открыть свои границы, в том числе и Турция. На фоне этого россиянка призналась, что Стамбул, по ее мнению, — один из самых красивых городов мира. Особенно звезду впечатлила местная кухня. Там она попробовала одно из блюд, которое теперь считает один из своих любимых, — это лахмаджун в сочетании со сладким чаем. Его рецептом женщина поделилась с подписчиками.

Для начинки нужно нарезать небольшими кубиками 200 граммов помидора, по 15 граммов красного и зеленого сладкого перца, а еще нарезать 20 граммов репчатого лука, 15 граммов петрушки и два зубчика чеснока.

Также для блюда понадобиться фарш. Его можно купить или порубить мясо самому (лучше без использования мясорубки, чтобы сохранить сок). Фарш и овощи перемешиваются руками, затем добавляются по 15 граммов томатной и сладкой перечной пасты. По вкусу можно добавить соль, черный перец и паприку. Иногда блюдо делают очень острым.

40 граммов получившейся начинки тонко размазывают по лепешке из теста. Если готовят на сковороде, то лепешку кладут на теплую сухую сковороду, держать 2–3 минуты на среднем огне, затем накрывают крышкой и держать еще 3 минуты. При использовании духовки выпекают 7 минут при 200 градусах. Важно положить лепешку в печь сразу после намазывания, иначе сок от начинки пропитает тесто и оно начнет рваться при перекладывании.