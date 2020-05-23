«Проще не бывает»: Высоцкая предложила приготовить на выходных «ленивую» ватрушку

Телеведущая Юлия Высоцкая предложила приготовить на выходных «ленивую» ватрушку. Простым и аппетитным рецептом супруга Кончаловского поспешила поделиться с публикой. Так, для создания пышного шедевра всем желающим потребуется мука, сливочное масло и творог для теста, а также ягоды голубики, творог, яйца, лимоны, кукурузный крахмал и морская соль для начинки. Главной изюминкой ватрушки Высоцкая считает быстрое приготовление – хозяйке потребуется едва ли больше часа на все этапы.

Первым делом, акцентирует внимание Юлия, холодное сливочное масло нужно натереть на терке, а затем добавить в него просеянную муку, около 200 граммов творога. Получившуюся массу Высоцкая помещает в холодильник примерно на 20 минут. Пока тесто охлаждается, Юля собирает воедино начинку: смешивает в блендере желток от яйца, сахар, соль. Эти продукты взбиваются, а затем в них добавляется сок лимона и крахмал. Последним в массу направляется творог – его нужно вводить постепенно, чтобы на выходе получился достаточно густой крем.

Последним этапом становится сборка ватрушки. В форму выкладывают тесто, сверху размещают начинку, а довершают все слоем ягод. Выпекаться изделие отправляется в духовку на 35-40 минут при 190 градусах.

«Хитрая» ватрушка – проще не бывает! Результат всегда выручает на пять с плюсом!», — подвела она итог в личном микроблоге на YouTube.

В конце Юля разрезала выпечку, чтобы показать ее внутренности. Наблюдающие за процессом зрители поспешили поделиться в комментариях – они заявили, что сладкий запах из кухни Высоцкой будто бы донесся и до них. «Ням, выглядит супер! А аромат-то наверно!», «Юля, я все на правильное питание перейти мечтаю, а вы соблазняете!», «Захотелось заглянуть к вам на чай», — делятся впечатлениями они.