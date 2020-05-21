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«Находка для женщины»: Высоцкая предстала в элегантном халате в полоску

Наряд актрисы больше напоминал длинную рубашку.

«Находка для женщины»: Высоцкая предстала в элегантном халате в полоску
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

46-летняя Юлия Высоцкяа представила на авторском YouTube-канале коллекцию своих любимых халатов. Она призналась, что дома носит их крайне редко, только в первые 20-30 минут после сна и во время косметических процедур. А в основном перед своими близкими она появляется в спортивной одежде.

«Однако халаты я люблю не просто очень, я считаю, что это находка для женщины», — заявила она и продемонстрировала несколько любимых экземпляров.

В их числе оказалась коротенькая асимметричная модель в полоску, больше напоминающая рубаху. В нем звезда предстала перед камерой, продемонстрировав стройные ноги и тонкую талию.

Юлия Высоцкая. Фото
Юлия Высоцкая. Фото: https://youtu.be/XzFh3K8GraY

Высоцкая рассказала, что купила «этот шедевр» в интернет-магазине в прошлом году. И это редкий случай, когда ей повезло с сетевой покупкой.

«Обычно, что покупаешь онлайн – процентов 60 только удается носить, остальное либо дарю, либо отправляю назад», — посетовала Юлия.

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