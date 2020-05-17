Высоцкая научила готовить легкую сырно-томатную закуску

Ее можно намазывать на хлеб или есть отдельно.

Юлия Высоцкая поделилась в Сети рецептом легкой и вкусной закуски на основе запеченных томатов и сыра. Актриса считает, что к лету такое блюдо будет весьма кстати.

Итак, звезда растерла в ступке чеснок до состояния пюре, посолила, поперчила, добавила тимьян и розмарин, влила оливковое масло, размешала. Этим соусом Юлия заправила томаты (она взяла черри, но можно использовать любые, нарезав крупные экземпляры на кусочки) и отправила в разогретую духовку на 200 градусах минут на 8-10.

Пока томаты запекались, Высоцкая приготовила заправку. Для этого она взяла лук, выжала в него сок лимона, измельчила в блендере. Далее раздавила ножом чеснок и отправила его к луку, влила оливковое масло, положила чайную ложку меда, немного соли, перца, соли, черного перца, фету. Взбила все ингредиенты в блендере, смешала их со сливочным сыром, всыпала приправы (майоран, тимьян, что нравится). Выложила все на отдельную тарелку, посыпала сверху свежей зеленью и кунжутом.

Затем актриса нарезала хлеб, сбрызнула его оливковым маслом и поджарила на сковороде.

Готовые томаты супруга режиссера Андрея Кончаловского остудила и выложила в центр заправки. Есть закуску нужно с гренками или сделать из нее брускеты.

Ингредиенты для томато-сырной закуски: черри — 250 грамм, сыр фета — 200 грамм, сыр сливочный — 150 грамм, хлеб пшеничный, головка лука, лимон, пара зубчиков чеснока, майоран, тимьян, розмарин, масло оливковое, мед, семя кунжута, молотый перец чили, черный перец, соль.