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Вкус из детства: муж Полины Гагариной побаловал семью печеной на углях картошкой

Чтобы вкус овоща раскрылся наиболее полно, Дмитрий сопроводил картошку маринованными грибами и другими видами добавок.

Вкус из детства: муж Полины Гагариной побаловал семью печеной на углях картошкой
Дмитрий Исхаков/Фото: https://www.instagram.com/p/B8cCvYuoW3z/

Супруг певицы Полины Гагариной побаловал всю семью печеной на углях картошкой с гарнирами. Вместе с женой фотограф Дмитрий Исхаков решил на время нарушить режим правильного питания, которого усиленно придерживается певица, чтобы беречь стройность, и разжег небольшой костер прямо на территории собственного участка. Чтобы вкус картошки получился именно таким, каким он помнит его из юности, Дмитрий завернул овощ в фольгу и оставил его томиться в тлеющей древесине.

Результатом своего кулинарного опыта Исхаков поделился на личной странице в Instagram. Специально для Полины Дмитрий сопроводил печеную картошку несколькими гарнирами на выбор: среди них были соленые огурцы, фаршированные помидоры, зелень, салат из крабовых палочек и яиц и даже маринованные шампиньоны. Вид получился такой, что пальчики оближешь!

Запеченная картошка с гарнирами
Запеченная картошка с гарнирами/Фото: https://www.instagram.com/isxakov/

Напомним, в недавнем интервью Гагарина рассказывала, что старается регулярно заниматься спортом, поскольку для нее очень важно всегда быть подтянутой. Помимо пробежек по улице, Полина исповедует активные игры с детьми в баскетбол, прогулки на свежем воздухе и не гнушается участвовать в уборке придомовой территории.

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