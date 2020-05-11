Вкус из детства: муж Полины Гагариной побаловал семью печеной на углях картошкой

Супруг певицы Полины Гагариной побаловал всю семью печеной на углях картошкой с гарнирами. Вместе с женой фотограф Дмитрий Исхаков решил на время нарушить режим правильного питания, которого усиленно придерживается певица, чтобы беречь стройность, и разжег небольшой костер прямо на территории собственного участка. Чтобы вкус картошки получился именно таким, каким он помнит его из юности, Дмитрий завернул овощ в фольгу и оставил его томиться в тлеющей древесине.

Результатом своего кулинарного опыта Исхаков поделился на личной странице в Instagram. Специально для Полины Дмитрий сопроводил печеную картошку несколькими гарнирами на выбор: среди них были соленые огурцы, фаршированные помидоры, зелень, салат из крабовых палочек и яиц и даже маринованные шампиньоны. Вид получился такой, что пальчики оближешь!

Напомним, в недавнем интервью Гагарина рассказывала, что старается регулярно заниматься спортом, поскольку для нее очень важно всегда быть подтянутой. Помимо пробежек по улице, Полина исповедует активные игры с детьми в баскетбол, прогулки на свежем воздухе и не гнушается участвовать в уборке придомовой территории.