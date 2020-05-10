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«Детский восторг»: Полина Гагарина «поймала» радугу у дома

Певица поделилась детскими воспоминаниями и ощущениями, которые она испытывает при виде радуги.

«Детский восторг»: Полина Гагарина «поймала» радугу у дома
Полина Гагарина. Фото: https://www.instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина проводит карантин в своем загородном доме у леса вместе с мужем и детьми. Певица часто фотографирует природу и делится мнением об уникальности русского леса. В этот раз звезда опубликовала в Instagram свою фотографию на фоне огромной радуги. В посте Полина поделилась с подписчиками своими детскими воспоминаниями и ощущениями от соприкосновения с природой. Она отметила, что когда видит в небе радугу, то испытывает чувства, которые напоминают ей о беззаботных годах.

«Всегда когда я вижу радугу, это вызывает у меня абсолютно детский восторг, и я загадываю самые сокровенные желания! Скорее посмотрите в окно», — написала звезда.

Подписчики Полины отметили непосредственность и уникальность звезды, которая может по детски радоваться, казалось бы, обычным вещам. Они написали, что фотография на фоне радуги получилась необыкновенно красивой и сказочной.

«Красивая очень и Полина, и радуга», «Прикольно получилось», «Очень люблю вас Полина», — написали пользователи сети.

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