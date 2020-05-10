«Детский восторг»: Полина Гагарина «поймала» радугу у дома

Полина Гагарина проводит карантин в своем загородном доме у леса вместе с мужем и детьми. Певица часто фотографирует природу и делится мнением об уникальности русского леса. В этот раз звезда опубликовала в Instagram свою фотографию на фоне огромной радуги. В посте Полина поделилась с подписчиками своими детскими воспоминаниями и ощущениями от соприкосновения с природой. Она отметила, что когда видит в небе радугу, то испытывает чувства, которые напоминают ей о беззаботных годах.
«Всегда когда я вижу радугу, это вызывает у меня абсолютно детский восторг, и я загадываю самые сокровенные желания! Скорее посмотрите в окно», — написала звезда.
Подписчики Полины отметили непосредственность и уникальность звезды, которая может по детски радоваться, казалось бы, обычным вещам. Они написали, что фотография на фоне радуги получилась необыкновенно красивой и сказочной.
«Красивая очень и Полина, и радуга», «Прикольно получилось», «Очень люблю вас Полина», — написали пользователи сети.