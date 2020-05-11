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Справится даже ребенок: Кети Топурия дала рецепт простого печенья

Помогала певице ее дочь Оливия.

Справится даже ребенок: Кети Топурия дала рецепт простого печенья
Кети Топурия. Фото Global look press.

Кети Топурия в компании с четырехлетней наследницей Оливией приготовила вкусное печенье. Фирменный рецепт она обнародовала в личном блоге. Для записи влога звезда выбрала милое мини-платье в цветочек по фигуре.

Для приготовления десерта понадобятся следующие ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт. (плюс желток для смазывания печенья),
  • Сахар — 100 г,
  • Масло сливочное — 120 г,
  • Мука — 250 г,
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка,
  • Ванилин — 1 щепотка.

Масло необходимо заранее достать из холодильника, выложить в глубокую миску, размягчить вилкой. Вбить в него яйцо, всыпать сахар, муку, размешать. Тесто скатать в колобок, дать отстояться в холодильнике 40 минут.

Сформировать лепешку, вырезать формочкой фигурки. Выложить их на противень, укрытый пергаментом, запечь в духовке до готовности.

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