Справится даже ребенок: Кети Топурия дала рецепт простого печенья

Кети Топурия в компании с четырехлетней наследницей Оливией приготовила вкусное печенье. Фирменный рецепт она обнародовала в личном блоге. Для записи влога звезда выбрала милое мини-платье в цветочек по фигуре.
Для приготовления десерта понадобятся следующие ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт. (плюс желток для смазывания печенья),
- Сахар — 100 г,
- Масло сливочное — 120 г,
- Мука — 250 г,
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка,
- Ванилин — 1 щепотка.
Масло необходимо заранее достать из холодильника, выложить в глубокую миску, размягчить вилкой. Вбить в него яйцо, всыпать сахар, муку, размешать. Тесто скатать в колобок, дать отстояться в холодильнике 40 минут.
Сформировать лепешку, вырезать формочкой фигурки. Выложить их на противень, укрытый пергаментом, запечь в духовке до готовности.