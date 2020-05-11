Справится даже ребенок: Кети Топурия дала рецепт простого печенья

Кети Топурия в компании с четырехлетней наследницей Оливией приготовила вкусное печенье. Фирменный рецепт она обнародовала в личном блоге. Для записи влога звезда выбрала милое мини-платье в цветочек по фигуре.

Для приготовления десерта понадобятся следующие ингредиенты: Яйцо — 1 шт. (плюс желток для смазывания печенья),

Сахар — 100 г,

Масло сливочное — 120 г,

Мука — 250 г,

Разрыхлитель — 1 ч. ложка,

Ванилин — 1 щепотка.

Масло необходимо заранее достать из холодильника, выложить в глубокую миску, размягчить вилкой. Вбить в него яйцо, всыпать сахар, муку, размешать. Тесто скатать в колобок, дать отстояться в холодильнике 40 минут.

Сформировать лепешку, вырезать формочкой фигурки. Выложить их на противень, укрытый пергаментом, запечь в духовке до готовности.