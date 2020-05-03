Юлия Снигирь поделилась рецептом салата голливудских звезд

В своем Instagram Юлия Снигирь опубликовала видео приготовления салата. Актриса поделилась рецептом любимого блюда. Звезда «Кровавой барыни» отметила, что подсмотрела рецепт у голливудской актрисы Натали Портман и тоже захотела попробовать.

Вам понадобится отварная свекла и картофель.

Их нужно порезать кубиками и перемешать. Для заправки необходимы: — 1 ст.л. горчицы с зернами — 1-3 ст.л. нарезанных маринованных корнишонов — лук-шалот — чуть винного уксуса и оливкового масла Готовую заправку добавить к картофелю и свекле. View this post on Instagram A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on May 3, 2020 at 12:02am PDT

Юлия отмечает, что по вкусу блюдо напоминает наш винегрет, но лаконичнее. Подписчики Юлии оценили рецепт голливудской звезды.

«И рукколу туда. Еще вкуснее будет», «Спасибо за это видео. Все познается в сравнении, наш винегрет, конечно, посимпатичней и аккуратней будет», «Очень интересный рецепт! И не сложно», — отметили подписчики Юлии. больше по теме Юлия Снигирь получила серьезную траву позвоночника на съемках сериала «Кровавая барыня» Актриса повредила шейный позвонок на съемочной площадке.

Так же Снигирь вспомнила, что свекла не только полезна и вкусна, но и является самой древней народной косметикой. Так, российская актриса отмечает, что даже голливудские звезды иногда пишут о том, что на съемочной площадке их румянят свеклой.