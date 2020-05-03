Юлия Снигирь поделилась рецептом салата голливудских звезд

В своем Instagram Юлия Снигирь опубликовала видео приготовления салата. Актриса поделилась рецептом любимого блюда. Звезда «Кровавой барыни» отметила, что подсмотрела рецепт у голливудской актрисы Натали Портман и тоже захотела попробовать.
Вам понадобится отварная свекла и картофель.
Их нужно порезать кубиками и перемешать.
Для заправки необходимы:
— 1 ст.л. горчицы с зернами
— 1-3 ст.л. нарезанных маринованных корнишонов
— лук-шалот
— чуть винного уксуса и оливкового масла
Готовую заправку добавить к картофелю и свекле.
Юлия отмечает, что по вкусу блюдо напоминает наш винегрет, но лаконичнее. Подписчики Юлии оценили рецепт голливудской звезды.
«И рукколу туда. Еще вкуснее будет», «Спасибо за это видео. Все познается в сравнении, наш винегрет, конечно, посимпатичней и аккуратней будет», «Очень интересный рецепт! И не сложно», — отметили подписчики Юлии.
Так же Снигирь вспомнила, что свекла не только полезна и вкусна, но и является самой древней народной косметикой. Так, российская актриса отмечает, что даже голливудские звезды иногда пишут о том, что на съемочной площадке их румянят свеклой.