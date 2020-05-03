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Звездный гость

Юлия Снигирь поделилась рецептом салата голливудских звезд

Актриса приготовила одно из любимых блюд Натали Портман.

Юлия Снигирь поделилась рецептом салата голливудских звезд
Юлия Снигирь. Фото: https://www.instagram.com/yuliasnigir/

В своем Instagram Юлия Снигирь опубликовала видео приготовления салата. Актриса поделилась рецептом любимого блюда. Звезда «Кровавой барыни» отметила, что подсмотрела рецепт у голливудской актрисы Натали Портман и тоже захотела попробовать.

Вам понадобится отварная свекла и картофель.
Их нужно порезать кубиками и перемешать.

Для заправки необходимы:

— 1 ст.л. горчицы с зернами

— 1-3 ст.л. нарезанных маринованных корнишонов

— лук-шалот

— чуть винного уксуса и оливкового масла

Готовую заправку добавить к картофелю и свекле.

Юлия отмечает, что по вкусу блюдо напоминает наш винегрет, но лаконичнее. Подписчики Юлии оценили рецепт голливудской звезды.

«И рукколу туда. Еще вкуснее будет», «Спасибо за это видео. Все познается в сравнении, наш винегрет, конечно, посимпатичней и аккуратней будет», «Очень интересный рецепт! И не сложно», — отметили подписчики Юлии.

Так же Снигирь вспомнила, что свекла не только полезна и вкусна, но и является самой древней народной косметикой. Так, российская актриса отмечает, что даже голливудские звезды иногда пишут о том, что на съемочной площадке их румянят свеклой.

 

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