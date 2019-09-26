Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте

Внешний вид актрисы очень удивил поклонников ее таланта, ведь обычно Портман одевается куда скромнее.

Натали Портман вышла в свет с экстремально глубоким декольте. Отличающаяся скромностью актриса появилась на премьерном показе картины «Бледная синяя точка» в коротком платье-тунике. Наряд едва прикрывал самые интимные места знаменитости, из-за чего и самой Портман, судя по всему, было слегка неловко – она постоянно одергивала платье и была достаточно зажата. Особое внимание привлекал v-образный вырез практически до пупка. На ноги Портман надела классические черные босоножки на каблуках с тонкими ремешками.

Не готовые к такой откровенности поклонники Портман разделились во мнениях по поводу ее нового образа. Некоторые отметили, что выглядит актриса очень ярко, а наряд лишь подчеркивает ее восхитительную фигуру. Другие же уверенно заявили, что Натали не стоит одеваться настолько откровенно, ведь подобный вырез удлинил верхнюю часть туловища и зрительно «съел» нижнюю.

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Ранее звезда предпочитала для выхода более сдержанные наряды. Нередко Портман появлялась на публике в пышных платьях. Волосы Натали также предпочитала убирать в лаконичные пучки. Этот же выход стал впечатляющим исключением.