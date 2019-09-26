Звездный стиль

Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте

Внешний вид актрисы очень удивил поклонников ее таланта, ведь обычно Портман одевается куда скромнее.

Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
Натали Портман/Фото: https://www.instagram.com/p/B236ZeXFgcZ/

Натали Портман вышла в свет с экстремально глубоким декольте. Отличающаяся скромностью актриса появилась на премьерном показе картины «Бледная синяя точка» в коротком платье-тунике. Наряд едва прикрывал самые интимные места знаменитости, из-за чего и самой Портман, судя по всему, было слегка неловко – она постоянно одергивала платье и была достаточно зажата. Особое внимание привлекал v-образный вырез практически до пупка. На ноги Портман надела классические черные босоножки на каблуках с тонкими ремешками.

Не готовые к такой откровенности поклонники Портман разделились во мнениях по поводу ее нового образа. Некоторые отметили, что выглядит актриса очень ярко, а наряд лишь подчеркивает ее восхитительную фигуру. Другие же уверенно заявили, что Натали не стоит одеваться настолько откровенно, ведь подобный вырез удлинил верхнюю часть туловища и зрительно «съел» нижнюю.

Ранее звезда предпочитала для выхода более сдержанные наряды. Нередко Портман появлялась на публике в пышных платьях. Волосы Натали также предпочитала убирать в лаконичные пучки. Этот же выход стал впечатляющим исключением.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бледная синяя точкаклассическое черное платьеНатали ПортманПортман фильмыпредпоказ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Натали Портман привлекла к себе внимание умопомрачительным декольте
Интересно?
Поделись с друзьями: