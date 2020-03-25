36-летняя Юлия Снигирь показала в Сети честное фото без прикрас

Время карантина в период пандемии коронавируса стало для артистов поводом отдохнуть, а для их зрителей — понаблюдать за ними в домашней обстановке. Ведь многие из знаменитостей стали чаще появляться в Сети, забыв про сценические образы.

Так Юлия Снигирь неожиданно предстала перед поклонниками в Instagram на честном фото без макияжа. И хотя черты лица знакомой всем актрисы оказались в жизни не такими яркими, как на экране, 36-летняя звезда все равно очаровала подписчиков.

«Какая симпатичная!», «А вам идет без макияжа!» — написали они.

Кстати, в блоге звезда появилась не случайно, он рассказала, что во время карантина проводит время за чтением. Сейчас по совету брата Юлия стала читать знаменитую книгу Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро».