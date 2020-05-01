«Идеально как закуска»: Нетребко рассказала, как готовить жареные бананы

Оперная певица Анна Нетребко не скучает в самоизоляции. Она доказала, что прекрасно справляется на кухне сама, когда у нее есть свободное время, и часто делится со своими подписчиками в Instagram не только результатами кулинарного творчества, но и рецептами, по которым готовит блюда для своей семьи.

На этот раз артистка удивила очень необычным рецептом – жареными бананами. Она показала на фото и сняла на видео, как выглядит это блюдо и дала свои рекомендации. Нетребко отметила, что овощной сорт больших бананов – плантаны, — сырыми в пищу не употребляют, их нужно готовить:

«Это блюдо пришло из Латинской Америки. Идеально как закуска и прекрасно как гарнир для курицы и свинины. Просто пожарьте как картошку с красным луком. А соус — сметана с чесноком!» — дала свой рецепт оперная дива.

При этом знаменитая исполнительница отметила, что по вкусу большие бананы будут напоминать картошку. Подписчики звезды как всегда с восторгом приняли ее новую кулинарную идею.

«Даже когда читаешь уже вкусно! Что же будет, если попробовать», «Анна, всё так шедеврально Вы умеете делать! Ваши руки золотые, как и Ваш голос и душа», «Каждое блюдо — шедевр, упиваюсь слюнями », «Я сначала подумала, что это жареная картошка », «Аппетитненько», «Спасибо за рецепт!!! В Сибири да ещё, и в самоизоляции, это будет экзотично» — поблагодарили фолловеры звезду.

Помимо кулинарии Нетребко успевает и наводить порядок в своем гардеробе. Она не только разобрала шкафы с нарядами, но и шляпы, которые очень любит. А совсем недавно звезда разобрала свои украшения – от обилия красоты, которую продемонстрировала дива, у многих подписчиц закружилась голова.