«Такие голоса»: Нетребко и Эйвазов в домашних нарядах поздравили Киркорова из Вены

30 апреля свой день рождения отмечает Филипп Киркоров. Как и большинство именинников, которые родились весной, ему пришлось отказаться от шумной вечеринки в этом году. С самого утра его стали поздравлять друзья в соцсети, а дома обрадовали подарками родные — отец Бедрос, а также дети: Алла-Виктория и Мартин. Вечером король российской эстрады устроил праздничное застолье. Он собрал за столом самых близких, включая Ани Лорак и ее дочку Софию, которая является крестницей певца.

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В соцсети Киркоров опубликовал видео, на котором запечатлел начало вечера. Своих гостей он спрятал от камер, чтобы никто не узнал, кто нарушает самоизоляцию. Одной из первых ролик увидела подруга звезды Анна Нетребко. Оперная дива решила моментально поздравить коллегу.

«С днём рождения наш любимый король! Бесконечного восторга, успеха, благополучия и любви!!! Будь счастлив и непредсказуем как это шампанское!!! Мы тебя любим», — написала она.

На этом артистка не остановилась. Она записала трогательное видео с поздравлением. При этом Нетребко не стала наряжаться. Она предстала в домашней майке и трениках. также поступил и ее муж Юсиф Эйвазов. А вот сын Тьяго надел праздничный колпак и очки. Они все вместе спели «С днем рождения».

Поклонники восхитились дружной семьей, которая переживает самоизоляцию в Вене. Анна позировала в своей квартире, которую преобразила за время карантина. «Везёт имениннику, такие голоса в его честь звучат!!!», «Сын хорошо поет!», «Какие вы замечательные», «Трио любви», — прокомментировали пост подписчики.