«Все девочки ахнули!»: Анна Нетребко показала коллекцию своих украшений

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко в карантине уже успела навести порядок в своем гардеробе, в том числе и шляпном. Теперь настало время перебрать украшения. Звезда в своем инстаграме пожаловалась, что ей с трудом удается организовать порядок среди своих аксессуаров.

На фотографиях и видео, которыми поделилась Нетребко, перед подписчиками предстала внушительная коллекция самых разнообразных украшений: серьги, кольца, броши, подвески, браслеты и множество других аксессуаров.

«Я, как и все девочки, люблю красивые украшения и они не обязательно должны быть дорогими», — отметила Нетребко, подчеркнув, что все это богатство — бижутерия.

Поклонники певицы восхитились увиденным. Они поспешили выразить свой восторг в комментариях:

«Какие у вас красивые украшения!! Очень много работ из бисера!!! У вас чудесный вкус», «Анна, я в восторге! Очень красивые украшения!», ««Все девочки ахнули от такой красоты!!», «Вау!!!! Какая красота!», «Очень красивые, яркие украшения!», «Все в порядке… Все изделия, знают свое место», «Боже!!!» — отметили некоторые фолловеры.

В карантине Нетребко посвятила себя семье и взяла на себя хлопоты по хозяйству. Звезда регулярно делится с подписчиками рецептами блюд, которыми балует своих домашних.