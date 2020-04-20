«Приходится стыдливо прикрываться подушкой»: Анжелика Варум рассказала о семейной диете

Анжелика Варум рассказала о макаронной диете. Она отметила, что дома предательски тянет к плите. Особенно жена Леонида Агутина любит блюда из макаронных изделий. Певица рассказала, что на кухню ходит по три раза на дню. У супругов уже появился карантинный животик, который они прикрывают подушками, но удержаться от приготовления любимого семейного блюда Анжелика не в силах. Предвосхищая вопросы подписчиков, Варум поделилась рецептом соуса к пасте.

«На разогретое в сковороде или сотейнике оливковое масло выкладываем мелко нарубленный чеснок и пассируем его до светло золотистого цвета. После кладем в сотейник нарезанные кубиками помидоры, предварительно сняв с них кожицу. Чем мельче нарезаны помидоры, тем быстрее они превратятся в однородную массу на горячей сковороде. Если Вы любите соус с кусочками помидор, тогда часть из них нужно нарезать крупнее и добавить в сотейник или сковороду чуть позже первой, мелко нарезанной партии. Для разнородной консистенции можно еще добавить помидорки черри. Когда соус готов, добавляем в него соль и тонко нарубленный зеленый базилик. Я еще кладу немного густой, острой аджики. Вместо аджики можно добавить мелко нарубленный перец чили», — написала Варум. View this post on Instagram A post shared by Анжелика Варум (@avarum) on Apr 19, 2020 at 10:04pm PDT

Поклонники были в восторге и отметили кулинарные способности звезды.

«Спасибо за оптимизм, музыку и рецепт», «Вас даже пара набранных килограмм не в силах испортить», «Просто и гениально! Главное — изумительно вкусно», — написали поклонники. больше по теме Леонид Агутин признался, что Варум не ревнует его к новой музе Работая в Аргентине, российский музыкант увлекся местной кинодивой.

Анжелика отметила, что они с Леонидом слегка набрали в весе от такого рациона, но домашние пижамы спасают положение и скрывают лишние килограммы.