«Леня, рада была увидеться»: Навка случайно встретила Агутина в посольстве Великобритании

Спортсменка в солнечный день решила прогуляться по Москве и заодно зайти в визовый центр, где и повстречала музыканта.

Татьяна Навка не привыкла сидеть на одном месте. После плодотворной работой над новым ледовым шоу она успела побывать на Мальдивах. Там фигуристка отдохнула со своей семьей. А в феврале она свозила пятилетнюю дочку Надежду на горнолыжный курорт в Сочи, где им также составила компанию семья певицы Жасмин. Оказавшись дома спортсменка посетила ряд мероприятий и сводила родных в театр.

А 25 февраля Навка не смогла усидеть дома в солнечный день. Сначала она отметилась на прогулке в шифоном платье макси. Чемпионка поздравила всех с Масленицей. Как оказалось, позже уже облачившись в белую рубашку и кожаную куртку цвета кофе с молоком она отправилась в визовый центр. Там Татьяна случайно встретила Леонида Агутина. Старые друзья сделали совместное фото. «Леня, рада была увидеться», — написала в соцсети фигуристка.

«Хорошая погода в Москве — это ли не повод для приятных встреч! Случайно увиделись с Таней Навка в посольстве Великобритании, точнее, в визовом центре. Рад был повидаться, хоть и минуту! Не скажу, что настроение было плохое, но стало определённо лучше!», — поделился в свою очередь артист.

Некоторые поклонники признались, что с трудом узнали Навку. Другие удивились тому, что звезды просто ходят по улицам. «Подскажите маршрут, которым нужно ходить чтобы встретить вас обоих», «Просто оба шли? Сложно поверить», «Вот так повезло», «Приятные люди», «Кто-то навострил лыжи в Англию», — прокомментировали пост подписчики.