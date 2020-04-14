«Мы делали рюмкой»: Брухунова поделилась лайфхаком для выпечки пончиков

В самоизоляции многие знаменитости открыли для себя в качестве отдушины кулинарию. На днях оперная дива Анна Нетребко поделилась кадрами процесса приготовления шоколадного десерта брауни – звезда приготовила его вместе со своим сыном Тьяго. Регулярно делится рецептами с фолловерами в «Инстаграме» телеведущая Лариса Гузеева. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не отстает от именитых див и тоже стремится разнообразить свой контент блюдами собственного приготовления.

На этот раз девушка опубликовала снимки с аппетитными пончиками, которые успела приготовить за утро. По многочисленным просьбам подписчиков она дала рецепт «кругляшек». На вопрос, как добиться такой идеальной формы пончиков, Брухунова ответила:

«Мы делали рюмкой. Никакой формочки у нас нет».

Простой рецепт и бесхитростный лайфхак от Брухуновой привели поклонников в состояние невероятной благодарности. Фолловеры поспешили оставить комплименты девушке:

«Спасибо за рецепт. Спасибо что кушаете человеческую еду, спасибо за интересные фото. Несмотря на звездный статус, вы настоящая», «Спасибо! Кругляшки выглядят красиво и аппетитно», «Как в детстве. Жалко фото не передаёт запах», «У вас золотые руки», «Горит всё в Ваших руках! Прелесть кругляши» — написали некоторые из подписчиков.

Кроме того, в самоизоляции Татьяна Брухунова не отказывает себе и в другой «запрещенке». Она частенько балует себя сладостями, выбирая все чаще шоколадные трюфели.