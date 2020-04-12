«Мы никогда этого не делали»: Нетребко вместе с сыном приготовила шоколадный брауни с орешками

Знаменитая оперная дива Анна Нетребко регулярно делится с подписчиками в социальной сети «Инстаграм» своими кулинарными шедеврами, подкидывая идеи различных блюд поклонникам. И не прочь поэкспериментировать на кухне сама. На этот раз после не совсем удавшейся попытки сварить шоколадный суп, которую звезда назвала катастрофой, артистка решила поменять рецептуру и выпечь пирожные. Причем, подошла к процессу с креативом: совместила праздничную пасхальную выпечку (в Европе отмечают католическую Пасху) с космической тематикой, приготовив вместе с 11-летним сыном Тьяго шоколадный десерт.

«У нас безотходное производство. Суп из шоколадного зайца, который был абсолютной катастрофой, мы его не выбрасываем, а сделаем сейчас печенье брауни. Мы никогда этого не делали, но мы попробуем» — поведала поклонникам артистка.

Юный помощник замесил под маминым присмотром тесто, артистка сняла каждый этап приготовления на видео и сопроводила комментариями. После чего залила в различные формы, сделав акцент на самолетике ко Дню космонавтики, и отправила в духовку. Сам рецепт Нетребко разместила в своих сторис. А в комментариях отметила, что брауни получился очень вкусным.

Результат кулинарного семейного творчества впечатлил поклонников. Они усыпали артистку с сыном комплиментами: