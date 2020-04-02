«Просто конец света»: Брухунова на карантине налегает на сладости

Татьяна Брухунова уже неделю находится на карантине после отпуска, проведенного с супругом Евгением Петросяном в Дубае. 31-летняя помощница Евгения Вагановича уже жаловалась подписчикам в «Инстаграме», что устала сидеть в изоляции от мира — почитала, сфотографировала каждый угол. И призналась, что плотно подсела на сладости. В своих сторис она записала видео, в котором спускается на лифте за очередной порцией вкусняшек.

«Карантинные забавы — спуститься на первый этаж встретить курьера. Вся следующая неделя тоже нерабочая. Не знаю, как себя развлекать, чем себя занимать. Просто конец света», — пожаловалась Брухунова.

После чего она запечатлела свою покупку: несколько штук свежих шоколадных эклеров. «Любимые…» — подписала фотографию эклеров Брухунова.

Это уж еще первая порция сладостей, которая мелькает в инстаграме жены Петросяна. Очевидно, что Брухунова не переживает за свою фигуру и предпочитает не отказывать себе в аппетитных десертах.