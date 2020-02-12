«Невероятно нежный вкус»: Нетребко побаловала домашних перловкой с телячьими мозгами

Оперная певица не скрывает, что многие рецепты она додумывает сама, проявляя фантазию на кухне.

48-летняя Анна Нетребко то и дело публикует в Instagram фотоотчеты своих кулинарных экспериментов. Так, оперная певица побаловала домашних жареными грибами с перловкой и телячьими мозгами в панировочных сухарях. Кроме того, возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова перечислила несколько блюд, которые она обычно подает к столу.

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Для мужа и сына Тьяго артистка самолично готовит дораду (рыба — золотистый спар. — Прим. ред.) с зеленой спаржей. По словам певицы, ее наследнику очень нравится это угощение. А в следующей раз Анна планирует заменить перловку мамалыгой без добавления лука.

«Это получилось вкусно, но в следующий раз я вместо перловки сварю мамалыгу и без лука, у этих мозгов невероятно нежный вкус», — отметила Нетребко, говоря о том, как усовершенствует свой кулинарный экспромт.

По словам возлюбленной Юсифа Эйвазова, многие рецепты и советы по приготовлению того или иного блюда в домашних условиях она берет из Интернета, додумывая и добавляя что-то от себя.

Отдельно для Юсифа, встречая его с работы, оперная дива приготовила филе индейки. Мясо певица замариновала в сливочно-винном соусе с тмином и приправами. Добавив к блюду зеленую капусту и чеснок. Индейка запекалось в духовке всего тридцать минут, после чего к ней добавили овощи.

Нетребко не скрывает, что ей нравится проявлять фантазию и экспериментировать на кухне. А домашние с удовольствием дегустируют новые кулинарные изыски оперной дивы.