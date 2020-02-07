Звездный стиль

«Боже, какая красивая»: Нетребко позировала для модного журнала с вуалью на лице

Этот кадр был сделан еще восемь лет назад на фотосессии для немецкого VOUGE.

«Боже, какая красивая»: Нетребко позировала для модного журнала с вуалью на лице
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

На личной страничке в Instagram возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова поделилась архивным снимком. По словам оперной дивы, это портретное фото было сделано еще восемь лет назад в 2012 году для немецкого VOUGE. И спустя годы, Анна Нетребко захотела поделиться понравившимся ей кадром в своем микроблоге. Примечательно, что на фотосессии певица предстала в шляпке и с вуалью на лице. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, этот аксессуар Примадонна отечественной эстрады посоветовала носить возрастным дамам после 70 лет.

Одной из первых снимок Анны Нетребко с вуалью оценила возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, удостоив оперную певицу комплиментом.

«Боже, какая красивая!!» — отметила Валерия.

  1. «Чудесный образ», — вторит певице Лариса Вербицкая.

«Дива дивная!!» — добавила Екатерина Андреева.

На днях в дизайнерском платье ручной работы от российского модельера Татьяны Парфеновой певица посетила Баварскую оперу. Образ возлюбленной Юсифа Эйвазова дополнил ободок для волос, украшенный жемчужинами. Кроме того, Анна Нетребко побывала на одной из светских вечеринок в Москве. На танцполе артистка без микрофона подпевала латвийской исполнительнице Лайме Вайкуле. На празднике также были замечены: Леонид Ярмольник, Максим Галкин, Яна Чурикова и многие другие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиВалерияЕкатерина Андрееваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛариса Вербицкая
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Боже, какая красивая»: Нетребко позировала для модного журнала с вуалью на лице
Интересно?
Поделись с друзьями: