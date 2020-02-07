«Боже, какая красивая»: Нетребко позировала для модного журнала с вуалью на лице

Этот кадр был сделан еще восемь лет назад на фотосессии для немецкого VOUGE.

На личной страничке в Instagram возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова поделилась архивным снимком. По словам оперной дивы, это портретное фото было сделано еще восемь лет назад в 2012 году для немецкого VOUGE. И спустя годы, Анна Нетребко захотела поделиться понравившимся ей кадром в своем микроблоге. Примечательно, что на фотосессии певица предстала в шляпке и с вуалью на лице. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, этот аксессуар Примадонна отечественной эстрады посоветовала носить возрастным дамам после 70 лет.

Одной из первых снимок Анны Нетребко с вуалью оценила возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, удостоив оперную певицу комплиментом.

«Боже, какая красивая!!» — отметила Валерия. «Чудесный образ», — вторит певице Лариса Вербицкая. «Дива дивная!!» — добавила Екатерина Андреева.

На днях в дизайнерском платье ручной работы от российского модельера Татьяны Парфеновой певица посетила Баварскую оперу. Образ возлюбленной Юсифа Эйвазова дополнил ободок для волос, украшенный жемчужинами. Кроме того, Анна Нетребко побывала на одной из светских вечеринок в Москве. На танцполе артистка без микрофона подпевала латвийской исполнительнице Лайме Вайкуле. На празднике также были замечены: Леонид Ярмольник, Максим Галкин, Яна Чурикова и многие другие.