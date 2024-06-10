Алсу, Лерчек и Нюша уже обожглись: какие пары особенно уязвимы 10 июня — в день, когда на охоту выходят Полудницы, охотницы за чужими мужьями

10 июня — очень эмоционально насыщенный день, согласно народным поверьям. И мужчинам, и женщинам необходимо быть начеку, так как беда может прийти стремительно и с совершенно неожиданной стороны. А виной всему Полудницы — нечистая сила, которая вселяется в молодых девушек и одаривает их необыкновенной привлекательностью. Устоять против этих чар невозможно, поэтому распадаются даже самые крепкие браки.
Звезды, объявившие о разводе
Уж не знаем, попадались ли Яну Абрамову, Игорю Сивову и Артему Чекалину Полудницы, но свой звездный брак они сохранить не смогли. И теперь общественность с интересом наблюдает сразу за тремя бракоразводными процессами. Ведь новость о расставании — это только начало, супругам нужно еще поделить имущество и опеку над детьми. И по возможности расстаться по-хорошему.
О проблемах в браке Алсу слухи ходили давно. Поговаривали, что за красивой картинкой семейной жизни прячется ветреный характер Яна Абрамова, и Полудницы бизнесмену попадались не только на 10 июня. У пары трое детей: семилетний Рафаэль, и дочки-погодки — 16-летняя Микелла и 17-летняя Сафина.
Алсу — счастливая мама троих детей: Сафина, Микелла и Рафаэль — самая большая драгоценность в ее жизни. Фото: соцсети
И сейчас интерес представляет именно то, как после развода устроятся наследники семейства, так как за имущество четы переживать точно не стоит. Скорее всего, при заключении этого элитного союза в 2006 году присутствовала целая толпа адвокатов с одной и другой стороны, поэтому бойни за недвижимость не произойдет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Изменения в семейном положении певицы Нюши тоже особо никого не удивили. Игорь Сивов в общем-то не скрывал интерес к Полудницам, а в своем первом интервью после развода Нюша призналась, что даже согласилась на свободный формат отношений ради сохранения брака. Делить паре нечего, так как у них был заключен брачный договор. А детки Серафима-Симба и Саффрон остались жить с папой в Дубае, так как Нюша собирается сосредоточится на карьере и снова покорить сцену.
Нюша не будет делить с мужем имущество, так как у них изначально был заключен брачный договор. Фото: Global Look Press
У Леры и Артема Чекалиных все немного иначе. О своем намерении развестись они сообщили сразу, как выбрались из переделки с налоговой, вернув государству внушительный долг и пройдя проверку по статье «Мошенничество». И поэтому пока одни сокрушались о том, что брак инфоцыган не пережил такое суровое испытание, другие заподозрили в этом продуманный тактический ход. Лерчека то и дело видят с обручальным кольцом на пальце, да и отдыхает за границей семья в полном составе. По заверению обоих — ради благополучия детей.
Лерчек и Артемчек даже после объявление о разводе публикуют совместные фото с детьми. Фото: соцсети
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, народный календарь учит женщин ограждать своих мужей от общения с посторонними женщинами 10 июня, особенно в полдень. Психика мужчины очень уязвима для внушения в это время, и он сам пожалеет об измене. Ведь по поверью после интимной связи с Полудницей он потеряет свою мужскую силу.
Звездные беременяшки
Однако Полудницы могут принести и благо — если им на пути попадется не мужчина. Считается, что они покровительствуют будущим мамочкам. После общения с женщиной, в которой сидит Полудница, беременность будет протекать легко, а малыш родиться здоровым и счастливым.
В мистику можно и не окунаться с головой, но мы знаем, какими суеверными становятся женщины в положении. Поэтому не удивимся, если Лиза Арзамасова, Сати Казанова и Татьяна Мусульбес решат провести этот день в сугубо женской компании.
Правда, супруга Илья Авербуха и в первый раз прекрасно справилась без контакта с потусторонними силами. В августе 2021 году звездная пара стала родителями милашного Левы, и парень вот-вот приобретет статус старшего брата.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух держат поклонников в курсе, как дела у подрастающего Левы. Фото: пресс-служба
А вот 41-летняя Сати сама призналась, что ее поздняя беременность — это настоящее «вымоленное чудо». Певица очень трепетно относится к своему положению, а учитывая ее погруженность в духовные практики, можно предположить, что она прикладывает усилия по всем фронтам, чтобы появление малыша в этом мире прошло наилучшим образом. Так что Полудницам там, может, и делать-то нечего.
Сати Казанова рассекретила позднюю беременность, опубликовав фото с тематической фотосессии. Фото: соцсети
Звезда проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес тоже ждет первенца, но находится уже на совсем последних сроках беременности. Они с мужем Романом Капаклы знают, что будет дочка, и поэтому счастливы — даже несмотря на критику их союза в Сети. Ведь мужчина замутил с Татьяной на скандальном проекте, будучи женатым, и его супруга Марина подала на развод, не простив измены. Похоже, эти ребята ни в чем себе не отказывают и готовы получить от Полудниц все — и адюльтер, и покровительство беременности.
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы устроили гендер-пати, чтобы узнать, что у них будет девочка. Фото: соцсети
Читайте также: