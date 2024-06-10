Алсу, Лерчек и Нюша уже обожглись: какие пары особенно уязвимы 10 июня — в день, когда на охоту выходят Полудницы, охотницы за чужими мужьями

10 июня — очень эмоционально насыщенный день, согласно народным поверьям. И мужчинам, и женщинам необходимо быть начеку, так как беда может прийти стремительно и с совершенно неожиданной стороны. А виной всему Полудницы — нечистая сила, которая вселяется в молодых девушек и одаривает их необыкновенной привлекательностью. Устоять против этих чар невозможно, поэтому распадаются даже самые крепкие браки.

Звезды, объявившие о разводе

Уж не знаем, попадались ли Яну Абрамову, Игорю Сивову и Артему Чекалину Полудницы, но свой звездный брак они сохранить не смогли. И теперь общественность с интересом наблюдает сразу за тремя бракоразводными процессами. Ведь новость о расставании — это только начало, супругам нужно еще поделить имущество и опеку над детьми. И по возможности расстаться по-хорошему.

О проблемах в браке Алсу слухи ходили давно. Поговаривали, что за красивой картинкой семейной жизни прячется ветреный характер Яна Абрамова, и Полудницы бизнесмену попадались не только на 10 июня. У пары трое детей: семилетний Рафаэль, и дочки-погодки — 16-летняя Микелла и 17-летняя Сафина.