День Никиты Гусятника 10 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не потерять самое дорогое

10 июня 2024 года верующие чтят память преподобного Никиты Халкидонского. В народе считали, что святой является защитником гусей, в частности гусят и ограждает их от хищников, поэтому прозвали его Гусятником.

Второе название этого дня — Полудницы. Так именовали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Злые полудницы вредили урожаю, разворачивая колосья к палящему солнцу. Добрые же — напротив, прятали всходы.

Что можно делать в День Никиты Гусятника

В праздник Полудницу в поле всегда отправляли беременных женщин, чтобы ребенок в утробе матери смог набраться сил у молодого колоса. Родившихся же малышей выносили на рассвете и лечили заговорами от испуга, при котором ребенок ночью просыпался со слезами и истерикой.

В этот день нужно обязательно сходить в церковь и помолиться о защите домашней птицы.

Также традиционно проводили уборку по дому.

Сон, приснившийся в ночь на 10 июня, стоит запомнить. Он может предсказать события в жизни, которые станут судьбоносными. Ясный, яркий, сон сулит успех. Длинный и запутанный принесет в жизнь хаос.