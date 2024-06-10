День Никиты Гусятника 10 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не потерять самое дорогое

10 июня 2024 года верующие чтят память преподобного Никиты Халкидонского. В народе считали, что святой является защитником гусей, в частности гусят и ограждает их от хищников, поэтому прозвали его Гусятником.
Второе название этого дня — Полудницы. Так именовали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Злые полудницы вредили урожаю, разворачивая колосья к палящему солнцу. Добрые же — напротив, прятали всходы.
Что можно делать в День Никиты Гусятника
В праздник Полудницу в поле всегда отправляли беременных женщин, чтобы ребенок в утробе матери смог набраться сил у молодого колоса. Родившихся же малышей выносили на рассвете и лечили заговорами от испуга, при котором ребенок ночью просыпался со слезами и истерикой.
В этот день нужно обязательно сходить в церковь и помолиться о защите домашней птицы.
Также традиционно проводили уборку по дому.
Сон, приснившийся в ночь на 10 июня, стоит запомнить. Он может предсказать события в жизни, которые станут судьбоносными. Ясный, яркий, сон сулит успех. Длинный и запутанный принесет в жизнь хаос.
10 июня запрещено ругать детей. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в День Гусятника
Мужчинам запрещено было работать в полях — они могут лишиться мужской силы.
В полдень нельзя оставлять окна и двери нараспашку — могут залететь злые духи.
Незамужним девушкам в обеденное время лучше оставаться дома — иначе в них может вселиться темная сила.
Запрещено ругаться родителям и ругать малышей — можно разрушить семейное счастье.
Гостей собирать 10 июня тоже не стоит — посторонние могут забрать удачу из дома.
По насекомым определяли будущую погоду. Фото: freepik.com
Народные приметы
Тихий безветренный день сулит богатый урожай.
10 июня стоит жара — в декабре будут морозы.
Разлетались навозные жуки летают — день будет солнечным.
Много ящериц выползло — скоро ждите ненастную погоду.
Гуси чистят перья — перед дождем.
Муравьи выползи из муравейника – погода останется ясной.
Множество ос — предвещает хорошую погоду.
Именины в этот день
Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.
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