В Сочи появился новый «развод» туристов на деньги с временными татуировками

Курортникам рассказали, как «разводят» на деньги в Сочи в период летних отпусков. Местные жители сами открыли самые актуальные способы выуживания купюр у туристов. К четырем популярным схемам добавилась новая, о которой многие могут не знать.

Отдыхающие любят покупать кубанское вино. Как многие думают, местные напитки должны быть хорошими и качественными. Даже дегустируют — нравится. Однако некоторые покупатели рассказывают о том, что, выпивая стаканчик вина дома, чувствуют совсем другой вкус. Напиток оказывается отвратительного качества.

Владельцы обезьян и попугаев предлагают бесплатно потрогать животное, делают снимок отдыхающего, а потом предлагают купить фото по завышенным ценам.

Появился новый «развод» с временными татуировками. Южные мастера дают каталог с работами по 500 рублей. Когда приходит время достать кошелек и оплатить рисунок, оказывается, что цена была указана за квадратный сантиметр.