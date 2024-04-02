В Сочи появился новый «развод» туристов на деньги с временными татуировками

Курортникам рассказали, как «разводят» на деньги в Сочи в период летних отпусков. Местные жители сами открыли самые актуальные способы выуживания купюр у туристов. К четырем популярным схемам добавилась новая, о которой многие могут не знать.
Отдыхающие любят покупать кубанское вино. Как многие думают, местные напитки должны быть хорошими и качественными. Даже дегустируют — нравится. Однако некоторые покупатели рассказывают о том, что, выпивая стаканчик вина дома, чувствуют совсем другой вкус. Напиток оказывается отвратительного качества.
Владельцы обезьян и попугаев предлагают бесплатно потрогать животное, делают снимок отдыхающего, а потом предлагают купить фото по завышенным ценам.
Появился новый «развод» с временными татуировками. Южные мастера дают каталог с работами по 500 рублей. Когда приходит время достать кошелек и оплатить рисунок, оказывается, что цена была указана за квадратный сантиметр.
Скриншот YouTube-канала «Лучшая: Туапсе — СПб»
Отдыхающие говорят и о более серьезных последствиях своей или детской прихоти.
«После временного тату у ребенка пошло раздражение, потом было долгое лечение», — поделилась своим печальным опытом одна из подписчиц паблика «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».
Отпускникам также рекомендуют не терять голову, покупая сувениры по завышенным ценам, а еще быть внимательнее с товарами на развес.
Ранее стало известно, что «Роза Хутор» закрывает часть горнолыжных трасс, но на некоторых склонах все еще можно покататься.