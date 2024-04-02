В Сочи из-за весенней погоды закрылась часть трасс «Розы Хутор»

В Сочи закрылась часть трасс для любителей горнолыжного спорта. Дело в том, что сезон подходит к концу — состояние снежного покрова ухудшается. Об этом рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Туристы, которые приезжают на отдых, и местные жители не смогут съехать на лыжах и сноуборде с участков склона в районе Волчьей скалы.

Закрываются трассы, которые расположены на высоте до 1350 метров над уровнем моря.

Ограничение касается и подъемников: «Дриада», «Тундра», «Дафна». Тем, кто приезжает на автомобилях, стоит учитывать, что парковкой на «Роза Стадион» временно нельзя будет воспользоваться.

Администрация горнолыжных курортов не исключает, что в самое ближайшее время из-за неблагоприятных погодных условий закроются и другие трассы.

Сейчас все еще можно покататься на Южном и Северном склонах гор.

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По материалам sochi.top24.news.