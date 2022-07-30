«Все активы приобретены»: Тимати стал новым владельцем Starbucks в России

В начале месяца в Сети появились слухи о том, что Тимати (Тимур Юнусов) стал новым владельцем Starbucks в России. Сегодня, 30 июля, рэпер подтвердил информацию в соцсети.

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«Теперь официально, все активы сети приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — заявил артист-бизнесмен.

Тимати отметил, что «чудовищных ребрендингов» не будет. Он заверил, что сделает популярную сеть кофеен лучше и не разочарует ее постоянных посетителей.

«У нас стоит достаточно амбициозная задача, сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном», — высказался музыкант.

Напомним, Starbucks стала одной из многих иностранных компаний, остановивших деятельность в России минувшей весной. Она работала в стране с 2007 года.