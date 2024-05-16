Как определить характер человека по двери в спальню: закрывает или открывает на ночь

С какой дверью вы предпочитаете спать: открытой или закрытой? Кто-то не может заснуть, когда слышит шорохи из соседних помещений, а кому-то дискомфортно, если не заперто на замок. Все мы разные.

Психолог Максим Лазарев рассказал специально для читателей Teleprogramma.pro, как по закрытой или открытой двери можно определить характер и внутреннее состояние человека.

По словам Максима Лазарева, современная научно обоснованная психология не дает однозначного ответа на этот вопрос. Однако можно предположить, что люди, которые предпочитают закрытые помещения, не всегда чувствуют себя в безопасности.

«Это более чувствительные, тревожные люди. Именно они с большей вероятностью будут закрывать дверь в спальню во время сна», — сказал Максим Лазарев.

А вот люди более открытые, импульсивные, спонтанные и устойчивые, скорее всего, будут спать с открытой дверью. Им комфортнее так себя ощущать.

Вместе с тем, отмечает Максим Лазарев, нельзя делать выводы о человеке только по одному признаку. Важно учитывать их совокупность.. Кроме того, не стоит забывать о том, что причина закрытия или открытия двери может быть связана не только с психологическими факторами. Например, человек может закрывать дверь, потому что так ему становится теплее или, наоборот, открывает дверь, потому что ему физически не хватает воздуха.

В любом случае важно помнить, что каждый человек уникален и имеет свои индивидуальные особенности. Не стоит пытаться определить его характер однозначно и категорично.

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