Сомнолог Кудинов объяснил, что такое световое загрязнение и как оно влияет на сон

Многие люди сталкиваются с проблемой засыпания или прерывистого сна. Однако помимо психологических факторов, существует еще одна причина, которую часто упускают из виду, — световое загрязнение. О том, как оно влияет на сон, в беседе с Teleprogramma.pro рассказал сомнолог Павел Кудинов.

«Световое загрязнение, такое как фонари, вспышки молний, огни и даже свет от экранов телевизоров и смартфонов, может негативно влиять на наш сон. Все дело в гормоне мелатонине, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования. При попадании света на сетчатку глаза выработка мелатонина замедляется, что затрудняет засыпание. Особенно это актуально для людей с повышенной тревожностью, которые и без того испытывают трудности с засыпанием», — отметил эксперт.

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Мамы маленьких детей, по его словам, также могут испытывать проблемы со сном из-за светового загрязнения. Помимо общей тревоги за ребенка, они часто вынуждены просыпаться вместе с ним, что нарушает их режим.

Павел Кудинов рекомендует всем, кто хочет улучшить качество сна, начать с регулирования режима дня. Необходимо ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, включая выходные. Это поможет организму адаптироваться и наладить естественный цикл сна и бодрствования.

Но самое главное — создать оптимальные условия для ночного отдыха: тихую обстановку в комнате и полную темноту. Если избежать светового загрязнения не получается, необходимо использовать маску для сна или плотные шторы, советует сомнолог.