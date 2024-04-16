Гинеколог назвал «народным творчеством» попытки определить пол ребенка по вкусовым предпочтениям и форме живота

Очень часто беременные женщины пытаются найти в своих пищевых странностях в этот период какую-то логику. Некоторые считают, что если им хочется мяса, то родится мальчик, а если сладостей, например конфет, то — девочка.

Акушер-гинеколог, репродуктолог и сексолог Борис Лордкипанидзе заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что такие признаки не имеют под собой никакого научного обоснования и являются обычными народными приметами.

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