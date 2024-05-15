Косметолог Аюпова о том, как мгновенно увлажнить кожу маской из алоэ: «Работала всегда»

Маски из алоэ — доступное и эффективное средство для ухода за кожей. Это растение можно найти практически в каждом доме, а его полезные свойства известны уже давно.

Косметолог Татьяна Аюпова поделилась с сайтом Teleprogramma.pro секретом маски из алоэ, которая одновременно питает, увлажняет и успокаивает кожу.

«Маска из алоэ — это одно из проверенных советских способов ухода за кожей. Маска из алоэ доступна и работала всегда. Отламываем веточки алоэ, измельчаем в блендере или же нарезаем их вертикально на полосочки. Наносим на лицо и шею, а также область декольте. Оставляем на 30 минут. Маска великолепно осветляет, питает, очень хорошо успокаивает и увлажняет кожу. Особенно рекомендована для сухой кожи», — прокомментировала Татьяна Аюпова.

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