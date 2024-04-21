Косметолог Аюпова заверила: «Без уколов красоты обойтись можно!»

После 30 лет кожа женщины постепенно начинает давать сбои из-за естественных процессов организма, поэтому уход за ней должен быть обязательно системным. Он не может ограничиваться исключительно умыванием и нанесением кремов, питание должно проходить системно, не время от времени.

При такой регулярной подпитке кожа намного дольше сохранит свое качество и свойства, даже без «уколов красоты», об этом Teleprogramma.pro рассказала врач-косметолог Татьяна Аюпова.

«После 30 лет без «уколов красоты», конечно, обойтись можно, если вы регулярно делаете себе маски, например, домашнего ухода с натуральными ингредиентами, каким могут быть сметана или масло розы. Или, например, есть хорошее вещество «Кедромин», его тоже можно использовать. Капните его 3 капли на 1 стакан воды, окуните в него тканевую масочку, отожмите, и получится маска с хорошим антиоксидантным эффектом. Кожа приобретет свежий вид, посветлее», — прокомментировала для издания эксперт.

В то же время косметолог рекомендовала не отказываться дамам после 30 лет от биоревитализации кожи, которая наполняет ее гиалуроновой кислотой. «А гиалуроновая кислота, как перья у подушки, с возрастом начинает уменьшаться. Биоревитализация — это увлажнение плюс питание кожи, это самый минимум, что надо делать девочкам старше 30 лет», — сказала Татьяна Аюпова.

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