Косметолог Байрамукова объяснила, как Юлианне Карауловой удается прекрасно выглядеть без «уколов красоты»

Певица Юлианна Караулова пожалела о том, что по совету косметолога «подколола» себе губы для увеличения их объема. Артистка полгода ждала, пока препарат рассосется. Она заявила, что проще принять себя такой, какая есть.

Врач-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова, оценив фото певицы, пришла к выводу, что Караулова говорит правду: на ее лице не заметно серьезных вмешательств. По словам косметолога, выглядит Юлианна хорошо и на свой возраст.

«Хорошая, неплохая, ухоженная кожа. Сложно сказать по студийным съемкам и по наличию фильтров, но внешне она выглядит неплохо. Каких-то серьезных вмешательств у нее я не вижу. Скорее всего, это уходовые процедуры как дома, так и у косметолога. И залогом хорошего внешнего вида является регулярность этих процедур», — заявила Байрамукова в беседе с Teleprogramma.pro.

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Девушки часто жалуются, что не могут следить за собой, потому что у них мало денег, но на самом деле уход начинается с регулярности, отметила эксперт.