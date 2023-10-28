Эту секретную функцию ролика для одежды знают единицы — раскрыто, от какой опасности он спасет

Наверняка у каждого дома есть липкий ролик для ухода за одеждой. В Сети рассказали, с какими другими задачами он может справиться. Мало кто знает, насколько незаменимым этот валик может оказаться в повседневной жизни.

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Если вам тяжело стирать домашние шторы, вы можете очистить их при помощи липкого валика. Он же поможет при быстрой уборке в машине, если вы хотите за несколько минут привести в порядок сидения.

В ванной комнате клейкий валик быстро соберет волосы на полу, полках, раковине и в душевой кабине.

Ящики, в которых постоянно скапливается пыль и крошки, тоже можно легко очистить с помощью ролика.

Наконец, этот незаменимый инструмент спасет вас от клещей, которые могут оказаться на вашей одежде после прогулки в лесу или парке. Пройдитесь валиком по рукавам, спине и брюкам — так вы уменьшите риск попадания клещей на кожу, пишет Telegraf.news.

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