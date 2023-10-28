Поставьте миску с этим продуктом в холодильник к овощам — вот почему так полезно делать каждому

В Сети назвали удивительный способ продлить срок годности овощей. Выполните одно хитрое действие, и ваши овощи еще дольше останутся сочными и аппетитными.

Вам понадобится использовать один продукт, чтобы в разы увеличить срок годности овощей и фруктов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Хранение овощей в холодильнике не всегда гарантирует их сохранность на долгое время. Даже при низких температурах они могут испортиться из-за избыточной влажности. Чтобы уберечь продукты от преждевременной порчи, используйте соль.

Просто разместите миску с солью в ящике для овощей. Как надежный абсорбент, она поглотит избыточную влагу в холодильнике.

Это позволит овощам сохранить свежесть и аппетитный внешний вид на больший срок.

Кстати, чтобы сбавиться от неприятного запаха в холодильнике, вы можете поставить на полку миску с тремя ложками кофе и одной ложкой корицы. Уже через несколько часов сухая смесь поглотит неприятный запах, а корица добавит пряный аромат, пишет Telegraf.news.

Ранее стало известно, что будет, если залить чеснок маслом и отправить в духовку.