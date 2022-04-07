«Ни один мужчина не жаловался»: Семенович восхитилась своими пышными формами

Анна Семенович – обладательница сочных форм. Артистка гордится своей фигурой, но периодически ее корректирует. Так, недавно она активно худела, а буквально месяц назад обращалась к пластическому хирургу, чтобы убрать, на ее взгляд, лишнее.

Звезда призывает отбросить стандарты красоты, по ее мнению – каждая девушка индивидуальна.

«Я хочу нести в этот мир свою индивидуальность! Да, у меня большая грудь и попа, но я считаю это прекрасным, и ни один мой мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался», — заявила Семенович в своем телеграм-канале.

Добавим, по словам Семенович, в ближайшее время она планирует скинуть пять килограммов, чтобы добиться большего тонуса тела.

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