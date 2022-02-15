«Что значит любовь?»: Канделаки опровергла популярный совет интернет-коучей

Звезда телеэфира снова заговорила о том, как женщине найти своего мужчину.

Известная телеведущая, а ныне глава канала ТНТ, Тина Канделаки поделилась со своими подписчиками, что на День святого Валентина получила сотни вопросов от поклонников.

Женщины спрашивали, не поздно ли встретить мужчину, если тебе уже за 30, и стоит ли продолжать жить в браке, если не чувствуешь любви.

«В одной вещи я уверена точно: настоящая любовь с мужчиной начинается с любви к себе. Если ее нет, то эту «дыру» не заткнуть мужчиной, пирожными, вином, трудоголизмом и другими «заменителями», — ответила Канделаки в Instagram. — На тему любви к себе кричит сегодня каждый коуч «Инстаграма»: позволяйте себе больше, балуйте себя, покупайте вещи дороже, чем можете позволить. Я скажу непопулярную, но полезную вещь: к любви к себе эти советы не имеют никакого отношения». «Ведь что значит любовь? Любовь же по-разному можно себе объяснить. Можно сказать: ну, вот я вечером себя люблю и съем целый торт. Люблю? Люблю. А можно сказать, что вечером я не съем целый торт, потому что я тоже себя люблю. В моем понимании любовь — это дисциплина и режим. Только если вы сформируете ряд привычек и правил, которым вы будете следовать, вы придете к желаемым результатам: внешности, жизни, деньгам, мужчине. И поверьте, они будут радовать вас куда больше, чем кусок торта или сумка, купленная в кредит».

При этом знаменитая теледива объявила, что сама собирается дать ряд мастер-классов о том, как чувствовать себя уверенной женщиной.

больше по теме Тина Канделаки: как грузинская журналистка стала звездой эфиров и влиятельным медиаменеджером России Мы проследили путь становления Тинатин Канделаки как профессионала в отечественной журналистике.

Напомним, ранее Тина высказывалась о том, как справиться со страхом старения и найти вторую половинку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.