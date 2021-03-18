«Где встретить своего мужчину?»: Тина Канделаки дала совет одиноким женщинам

Тина Канделаки разместила в своем микроблоге пост о поиске себя и жизненного спутника. Знаменитость назвала секрет прочных романтических отношений.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» отметила, что ее часто просят помочь разобраться с причинами неудач в личной жизни.

«Где встретить своего мужчину?» — вот самый распространенный вопрос на всех женских форумах. Мамы советуют выходить в люди. Подруги пытаются вытащить друг друга в какой-нибудь бар. Но дело не в месте на карте, дело — в вашем собственном состоянии», — подчеркнула Канделаки.

По словам телеведущей, не стоит искать вторую половинку. Нужно быть собой и общаться с такими же завершенными людьми. Тина рекомендовала поклонникам начать с поиска себя, а затем переходить к партнеру.

«Попробовать осознать себя цельной единицей — гораздо перспективнее. Один плюс один смотрится куда гармоничнее. А мужчину можно найти везде — даже в шоу «Холостяк», — заявила знаменитость.

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