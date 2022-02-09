«Амбициозные задачи»: Тина Канделаки возглавила ТНТ

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки назначена исполнять обязанности директора телеканала ТНТ. В этом кресле она сменила Романа Петренко, которому уже предложили должность советника гендиректора Александра Жарова. Об этом сообщает холдинг «Газпром-медиа».

«Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи – как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко остается для «Газпром-Медиа» ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон», — цитирует сайт холдинга слова Александра Жарова.

Напомним, заместителем гендиректора «Газпром-медиа» Канделаки стала после того, как покинула пост генпродюсера телеканала «Матч-ТВ» в сентябре прошлого года. Карьеру на телевидении она начинала с ток-шоу «Детали» на СТС.

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