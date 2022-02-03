Звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова поделилась опытом, как стать увереннее в себе

Популярная модель, участница телешоу и покорительница мужских сердец Катя Сафарова ответила на вопросы подписчиков и даже дала пару советов другим девушкам.

В частности, ее спросили, как стать уверенней в себе.

«Единственный верный вариант — это полное принятие себя во всех проявлениях, — ответила красавица в сториз. — Если не можешь принять, попробуй что-то изменить. Проще всего начать с тела: сбрось лишний вес, сделай новую стрижку, найди свой удачный макияж».

Другая подписчица спросила у звезды телешоу, правильно ли требовать у мужа деньги.

«Я за финансовую независимость женщины от мужчины. У женщины всегда должны быть свои личные деньги, — ответила Сафарова. — Но если оба супруга работают, и после рождения детей жена уволилась, чтобы заняться их воспитанием, то муж обязан делить свой доход».

Напомним, что в 2021 году Екатерина стала победительницей шоу «Холостяк» с Тимати. А совсем недавно она рассказала, как жила в «золотой клетке» у одного известного спортсмена.

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