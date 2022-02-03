Тимати тоже голову вскружила: Катя Сафарова рассказала, каково жить в «золотой клетке»

Победительница шоу «Холостяк» с Тимати, модель Екатерина Сафарова, разоткровенничалась со своими подписчиками на тему личной жизни.

2 февраля она позволила задать себе вопросы в сториз, и одна девушка спросила у звезды, как быть в ситуации, когда двое любят друг друга, но не могут быть вместе.

«Это вы по адресу… Расскажу свой опыт, — написала в ответ Сафарова. — У меня были отношения, где каждый партнер испытывал сильное влечение друг к другу. При встрече мы не могли наговориться, надышаться друг другом. Я с головой погрузилась в его мир, в его жизнь, а он — в мою. Проблема была в том, что жили мы в абсолютно разных реальностях». «Ему не нравилось, что я веду блог, хожу по ТВ-шоу и вообще свечусь на публике. Он был в сотни раз популярнее меня, но абсолютно не любил публичность и внимание к себе. Я неоднократно прилетала к нему, чтобы «попробовать снова», жила в его загородном доме. Без друзей, без общения, без активности. По крайней мере, пыталась так жить…»

«Я перестала вести «Инстаграм», отказалась от десятка коммерческих предложений. Я просто зачахла. Он уходил на тренировку в 7 утра, а возвращался в 8 вечера. Я фактически была одна все это время. Да, когда мы были вместе, нам было хорошо. Словно магнитом тянуло друг к другу. Но ценности и жизненные ориентиры у нас сильно разнились». «Я прожила в «золотой клетке» ровно месяц, но больше просто не вывезла. Я стала агрессивной, небрежной. Без общения с людьми я буквально сходила с ума. В один момент решилась, сказала ему, что уезжаю, и уехала. Я на сто процентов уверена, что каждой девушке нужна опора — работа, друзья, интересы, признание, образование. Но в первую очередь, конечно, — другие люди! Иначе у тебя легко будет выбить почву из-под ног».

С кем именно Екатерина жила в «золотой клетке», она не стала уточнять. Ясно только одно – что это весьма известный спортсмен.

Напомним, когда о Сафаровой заговорили в России, как об участнице «Холотяка», одним из самых обсуждаемых фактов о девушке был ее роман со знаменитым бразильским футболистом Неймаром.

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