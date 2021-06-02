«Мне с тобой повезло»: Тимати назвал победительницу «Холостяка» легкой и без «багажа драмы»

Очередной сезон шоу «Холостяк» завершился. Главный его герой – Тимати – сделал свой выбор. В финале проекта остались две девушки – Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Предложение руки и сердца рэпер сделал последней. В Instagram, по просьбе миллионов его фанатов, он объяснил свой выбор.

«Катя — настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует и живет сегодня здесь и сейчас. Легкая, без багажа драмы, не потому что драмы в ее жизни не было, а из-за психотипа человека умеющего переваривать и отпускать, жить дальше наслаждаясь всеми красками и возможностями этой жизни», — написал Юнусов.

Добавим, что съемки проекта длились три месяца. Финальные серии были отсняты в Дубае. Кольцо с бриллиантов в 7,7 карата стоимостью несколько миллионов рублей, рэпер делал на заказ у известного ювелира Джейкоба Арабо.

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