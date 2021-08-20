Селена Гомес призналась, что отказалась от ведения соцсетей еще в 2017 году

В смартфоне Селены Гомес нет приложения Instagram, а пароля от своей страницы 29-летняя актриса и певица даже не знает. Об этом она рассказала в новом интервью, отметив, что отказалась от ведения социальных сетей еще в 2017 году.

Согласно журналу Elle, будучи одной из самых популярных девушек в Instagram Селена не смогла уберечь себя от негатива в социальной сети, и, когда у нее начались проблемы с психическим здоровьем, она приняла решение больше не листать ленту и не читать комментарии. Кроме того, артистка захотела делать по-настоящему добрые и нужны дела вместо того, чтобы публиковать фото своих нарядов и ногтей.

«Мне нужно сделать что-то… Чтобы после того, как я уйду, люди запомнили меня всем сердцем», — говорила себе Селена.

И четыре года назад она отдала ведение своих страниц в социальных сетях помощнику. Она по-прежнему присылает ему необходимые фотографии и цитаты, но сама больше не занимается публикацией и просмотром чужих профилей.

«У меня нет его на телефоне (Instagram, — Прим. авт.), поэтому нет соблазна. Мне внезапно пришлось научиться быть с собой. Это раздражало — раньше я могла часами смотреть на жизни других людей. Я почти два года смотрела чью-то ленту, а потом осознавала: «Я даже не знаю этого человека!» — рассказала Гомес. — Теперь я получаю информацию надлежащим образом. Когда моим друзьям есть о чем поговорить, они звонят мне и говорят: «О, я сделал вот это». И они не говорят: «Подожди, ты видела мой пост?»

Напомним, недавно Селена Гомес вспомнила, в каком платье она впервые почувствовала себя женщиной, а не девочкой-подростком.

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