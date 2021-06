Селена Гомес вспомнила платье, в котором «впервые почувствовала себя женщиной»

Журнал Vogue выпустил видео, в котором 28-летняя американская певица Селена Гомес разбирает свой look в разные годы — с 2007-го по нынешние дни. Девушка прокомментировала 15 своих образов. Например, платье без бретелек, украшенное драгоценностями, из ее знаменитого клипа Love You Like a Love Song сейчас звезду совсем не впечатляет.

«Это был первый раз, когда я пыталась показать высокую моду… — говорит Селена. — Вы можете смеяться над этим, потому что это не высокая мода».

А вот какой наряд девушке стопроцентно понравился — это платье Versace с высоким разрезом, которое она надела на церемонию награждения VMA-2013 (2:40 на видео).

«Я помню, как впервые почувствовала себя женщиной, — поделилась Гомес. — Моя фигура обычно сильно колеблется в зависимости от веса, и я особенно хорошо помню эту ночь, когда мне не нравилось мое тело. Но, что было действительно потрясающе, так это то, что у меня появилась возможность поработать над платьем, которое подошло бы моему телу. Это был момент, когда я подумала, что мне больше не нужно иметь фигуру 19-летней».

Добавим, что в Америке Селена является иконой стиля для девушек. С 2009 года она блистает в самых различных платьях на церемониях награждения и светских вечеринках, и каждый раз ее наряды привлекают внимание прессы. У нее есть собственная линия одежды и аксессуаров, также она отметилась сотрудничеством с брендами Adidas, Louis Vuitton и Coach.

