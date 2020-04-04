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У Селены Гомес обнаружили биполярное расстройство

Певица поделилась подробностями о своем заболевании с Майли Сайрус.

У Селены Гомес обнаружили биполярное расстройство
Селена Гомес. Фото: globallookpress

Певица Селена Гомес сделала необычное признание для своих поклонников. Звезда провела онлайн-трансляцию в своем официальном аккаунте в Instagram, во время которой сообщила, что врачи поставили ей не самый приятный диагноз — биполярное расстройство. Певица сообщила эту информацию во время общения с Майли Сайрус.

Как выяснилось, недавно Гомес была вынуждена обратиться в психиатрическую клинку, где диагноз был подтвержден. По словам певицы, она давно подозревала, что с ней что-то не так и решила развеять свои сомнения, а после того, как ей сообщили диагноз, Селене даже стало легче.

Гомес заявила, что биполярное расстройство ее не пугает, так как она старается изучить всю возможную информацию о заболевании и поскорее с ним справиться.

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биполярное расстройствоновости звёздСелена Гомес
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