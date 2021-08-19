«Могу себе позволить ничего не делать»: Манижа рассказала, как борется со стрессом

Алкоголь и наркотики не нужны певице, потому что у нее есть кое-что другое.

После истории с «Евровидением» и хейтом в социальных сетях певицу Манижу накрыла депрессия. По словам 30-летней артистки, она испытала колоссально опустошение, могла только встать с кровати и больше ничего. Выйти из этого состояния звезде помогли дом и семья.

«Знаешь, меня стопроцентно восстанавливают родные стены — когда просто нахожусь дома. Я могу себе позволить ничего не делать, ничего не писать, не бежать за этим локомотивом горящим и не думать о том, что нужен еще один инфоповод. Понимаю, что если так начну себя вести, то превращусь во всех остальных, а я лучше подожду и сделаю что-то еще крутое, стоящее», — поделилась Манижа в новом интервью.

Обсуждая со звездой невероятные нагрузки артистов, журналист затронул тему алкоголизма и наркотической зависимости у творческих людей. Певица пояснила, что ее коллеги испытывают такую психологическую нагрузку, что каждый из них начинает искать для себя «скорлупку», в которой можно закрыться от всего мира и постоянного напряжения. Многие находят эту «защиту» во вредных и даже в разрушающих привычках.

«Просто у всех разные способы. Мне с самого детства помогает семья: они для меня — буфер, кокон, который укрывает меня от всего. Внутри этого кокона я могу быть собой — и при этом ни с кем даже не разговаривать. Могу плакать, а могу смеяться — все что угодно. Вот здесь начинаешь понимать выражение «Не ты выбираешь наркотики, наркотики выбирают тебя», потому что если у тебя нет подушки безопасности, когда ты можешь возвращаться куда-то, где ты можешь восстановиться, то ты обречен, поскольку самостоятельно выдержать нагрузку невозможно», — рассказала Манижа изданию Ok Magazine.

Напомним, в мае 2021 года певица таджикского происхождения Манижа представила Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с композицией о русских женщинах. Далеко не все отечественные зрители благосклонно восприняли такой ход артистки. В итоге она заняла в музыкальном турнире 9 место.

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