Россия вошла в десятку лучших на «Евровидении»: кто стал триумфатором конкурса

22 мая в Роттердаме «Евровидение-2021» подвело итоги конкурса. Россия, которую представляла Манижа, заняла 9 место. Звезда исполняла композицию «Русская женщина» на русском языке. Первое место досталось Италии, второе — Франции, третье — Мальте. Также в десятке лучших оказались: Исландия (4), Украина (5), Финляндия (6), Мальта (7), Литва (8), Греция (10).

Профессиональное жюри при этом распределило места следующим образом: первое получила Швейцария, второе — Франция, третье — Мальта, четвертое — Италия, пятое — Исландия, шестое — Болгария, седьмое — Португалия, восьмое — Россия, девятое — Украина, десятое — Греция. Максимальное количество баллов (12) Маниже досталось от музыкальных экспертов Азербайджана. 10 баллов также России присудили Молдова и Португалия. Российское жюри поддержало Молдову, отдав ей 12 баллов. Результат профессионального голосования объявляла Полина Гагарина.

Среди участников конкурса особенно отличилась Великобритания, от которой выступал Джеймс Ньюман, получивший по 0 баллов и от профессионального жюри, и от телезрителей.

Всего в итоговом концерте международного конкурса участвовали 26 музыкантов из разных стран: Кипра, Албании, Израиля, Бельгии, России, Мальты, Португалии, Сербии, Великобритании, Греции, Швейцарии, Исландии, Испании, Молдавии, Германии, Финляндии, Болгарии, Литвы, Украины, Франции, Азербайджана, Норвегии, Нидерландов, Италии, Швеции, Сан-Марино. На каждое выступление регламент отводил по три минуты. Манижа шла под номером пять.

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