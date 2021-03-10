«Нелогично»: Лоза, Дробыш и Соседов – о Маниже, представляющей Россию на «Евровидении-2021»

Представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году будет певица Манижа (Manizha) – Манижа Сангин. Именно ее выбрали по итогам зрительского онлайн-голосования в эфире Первого канала 8 марта.

Выбор сразу разделил людей на два лагеря: один очень тепло приняли данное решение, а для других оно оказалось непонятным. Teleprogramma.pro спросила, что думают о подобном решении музыкант Юрий Лоза, продюсер Виктор Дробыш и музыкальный критик Сергей Соседов.

Сергей Соседов, музыкальный критик

Для музыкального критика Сергея Соседова выбор кандидата от России не совсем понятен. Он знаком с творчеством Манижи, но склонен полагать, что она не будет принята широкой аудиторией.

«Я не смотрел трансляцию, но в курсе, что победила Манижа. Я знаком с ее творчеством, она хорошая певица, камерная, думающая, со своим лицом. Но она не массовая, она на профессиональную узкую аудиторию. Придется она по душе публике или нет – это гадание на кофейной гуще. На мой взгляд, более логичным было бы отправить Little Big. В прошлом году они создали хит Uno, который завоевал сердца миллионов человек по всему миру. Если бы они поехали в том году, то, несомненно, выиграли. Из уважения к коллективу должны были предоставить им такое право без всяких голосований. По факту, они победили в прошлом году и нужно было это закрепить юридически. Но у нас не принято уважать друг друга». View this post on Instagram A post shared by MANIZHA (@manizha)

Юрий Лоза, музыкант

Юрий Лоза за голосованием не следил, но с самого утра задает всем один и тот же вопрос, который предрекает результат выступления молодой исполнительницы на музыкальном конкурсе.

«Сегодня с утра всех звонящих прошу: напойте, что она поет. И никто не знает ее творчество, никто не может ничего изобразить. А если песня цепляет, то фрагменты всегда остаются в памяти. Я видел краем глаза ее номер, что-то обыденное. Восточная женщина в красном спортивном костюме читает рэп и все это называется Russian Woman. В переводе с английского – русская женщина. Если наша русская женщина такая – то ее пора менять. А если мы отправляем на конкурс уроженку Таджикистана, то тогда пусть поет про свою страну. Логично? Надо признать, что последние 15 лет люди, которые отправляют кого-либо на «Евровидение», преследуют свои интересы. Нас никто не о чем не спрашивает, проводится какое-то голосование, которое не касается россиян».

Виктор Дробыш, продюсер

В свою очередь, Виктор Дробыш резонно отмечает, что 2020 год — был сложным для всего мира и сегодня, как никогда, хочется позитива и драйва. Лучше чем группа Little Big с этим вряд ли кто-то справится.

«Мне казалось, что логично отправить на выступление от России Little Big. Оглянитесь на последний год, он был сложным, депрессивным. Нужен позитив, драйв – это как раз Little Big. Жалко, что ребята отказались. О Маниже мы ничего не знаем, но дай Бог чтобы у нее получилось. Посмотрим. Хотя, положа руку на сердце, мне совершенно безразлично кто поедет на этот конкурс. Выбор все равно сделают без нас».

А как вы оцениваете шансы Манижи на победу в «Евровидении»?

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